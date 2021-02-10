10 Şubat 2021 Çarşamba

Skandal Ceza


 Bir evde yatak odası neyse stadyumda soyunma odası aynı şeydir. Orada olan ve sosyal medyaya yansıyan konu üzerinden Arda'ya 2 maç ceza vermek saçmalık,skandal ve Galatasaray düşmanlığıdır. Küfür için kimse Arda'ya aferin demiyor ama edilen kim ? Yok ! Ortaya söylenmiş laf işte.

Bu TFF, MHK, PFDK taraflı ve güdümlüdür. Servet Yardımcı aleni bir Galatasaray düşmanıdır. Galatasaray’ın yenilmesini en çok isteyen de başta bu kurumdaki taraflı yönetimlerdir

Arda Turan’a iki maç ceza verenler Kadıköy’deki küfür kıyamete ses etmeyecek mi? ‘Ben küfürü duymadım’ deyip herkese beyaz sayfa açanlar sorgulasın kendini.

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