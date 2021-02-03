Taylan'ın Katkısı Büyük

Aslında yoğun bir fikstür. Her maç ayrı önemli. Kazansak veya kaybetsek bile bir sonraki maça odaklanmak gerekiyor. 4 maçtır galibiyetle devam ediyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bugün de önemli bir maçtı bizim için. Hafta sonu derbi var. Oraya da kazanmak için gideceğiz. Bize yakışan mücadeleyi gösterip oradan da 3 puanla dönmek istiyoruz.”
“Rekabet iyi yönde yansıyacak takıma. Herkese ihtiyacımız var. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. 5-10 dakika da olsa herkesin performansına ihtiyacımız var. Umarım Gedson da gerekli katkıyı sağlayacaktır. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.”
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