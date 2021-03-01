Kayıpsız Yola Devam Ediyoruz

"Oyuna çok iyi başladık. Oyunun kontrolünü elimize aldık. Genel olarak zaten evimizdeki maçlarda ve dışarıdaki birçok maçta böyle oluyor. Oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyoruz. Bu sahada yapılabilecek pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık. Goller biraz geç geldi. Fazla üretken olamadık. Tehlikeli diyebileceğimiz bir ya da iki atağımız vardı. Rakip bir pozisyona girdi ilk yarıda. Onun dışında önemli bir tehlike yaşamadık. İkinci yarı beklediğimiz gibi geçti; ancak istediğimizden fazla pozisyon verdik. Onları vermemeliydik. Onların herhangi birisinin gol olması bizi sıkıntıya sokabilirdi. Oyun anlayışımızda bizim için en büyük sıkıntı rakibin geçiş hücumları. Geçişi savunmak zordur. Bu zorluğu biz göz önüne her zaman alıyoruz. Baskılı oynuyoruz. Çok adamla rakip sahada olmak istiyoruz. Dolayısıyla kontraatak dediğimiz, hızlı geçiş hücumlarını da görüyoruz. Bu riski göze alacağız. Bu hücumları savunmak zordur. Zaman zaman bunları yaşayacağız. Güzel bir mücadele ve maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Devam ediyoruz."
"Bugün Feghouli'yi oyuna sokamadım. 15 veya 20 dakika onu oynatabilirdim. Esasında oynatmak biraz riskti. Aynı bölgeden bir sakatlık daha yaşamasın diye tercih etmedim. Falcao'yu gördük. Yavaş yavaş hazırlandı. Bize katkı sağlayacaktır. Yeni transferlerimizden memnunuz. Her gün daha da alışacaklar ve adapte olacaklar. Şu bir gerçek ki ocak ayında gelip çok kısa sürede verdikleri pozitif katkı, hakikaten takdire şayan. Doğru seçim olduğu için mutluyum. Şu an öyle görünüyor. Bundan dolayı hem ekibimizi doğru seçim yaptığı için hem de kulübümüzü bu transferleri gerçekleştirdiği için kutluyorum."
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