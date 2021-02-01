Deandre Yedlin Galatasaray'da

Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
9 Temmuz 1993 tarihinde Amerika Birlieşik Devletleri'nin Seattle kentinde doğan Yedlin, 1,73 metre boyunda ve sağ bek mevkiinde forma giymektedir.
1 Ağustos 2010 yılında Crossfire'dan Seattle Academy'ye transfer olan ve gelişimini burada sürdüren oyuncu, ardından Akron Üniversitesi ve Sounders FC'de forma giydi.
2014 Dünya Kupası'nda Alman teknik adam Jürgen Klinsmann tarafından Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Burada sürati ve mücadeleci futboluyla öne çıkarak 19 yaşında dev kulüplerin ilgisini çeken Yedlin, 13 Ağustos 2014 tarihinde İngiltere Premier Lig kulüplerinden Tottenham'a 2,6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilerek Premier Lig kariyerine adım attı. Yedlin, Tottenham transferinin ardından yarım sezon Sounders'ta kiralık olarak oynadı.
3 Ocak 2015 tarihinde Tottenham'a geri döndükten sonra 2015-2016 Sezonu'nda Sunderland'e kiralık olarak transfer oldu. Burada geçirdiği bir sezonun ardından Londra kulübüne geri dönen ABD'li oyuncu, 24 Ağustos 2016 tarihinde 5,9 milyon Euro bonservis karşılığında Newcastle United'a transfer oldu ve 2020-2021 sezonunun devre arasına kadar burada forma giydi. Yedlin, 2020-20201 Sezonu'nda 6 Premier Lig, üç EFL Cup ve bir FA Cup karşılaşmasında forma giydi ve bir asistlik katkı verdi.
İngiltere Premier Lig'de 109 maçlık tecrübesi bulunan Yedlin, Newcastle United'da 125 maçta 3 gol ve 11 asist kaydetti.
27'si resmi maç olmak üzere 62 kez ABD A Milli Takım forması giyen Yedlin, 62 maçta 7 asistlik performans ortaya koydu.
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