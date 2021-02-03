Galatasaray 3 - Başakşehir 0

Terim Akbaba ve Belhanda yerine 11'de Onyekuru ve Etobo'yu tercih etti. Aykut Kocaman gelir gelmez ürkek,korkak futbol yapısını ilk maçtan uygulamaya başladı diyebiliriz. Devre 0-0 bitiyor derken Donk resmen Beckham pası attı ve Onyekuru golü geldi.
İkinci yarıya Mohamed ve Belhanda ile başlayınca daha dengeli bir takım oldu. Arda yerine Belhanda girince oyun temposuna olumlu katkı vermiş oldu. Babel kanada,Emre sol içe Mohamed forvete geçti.
Linnes oyun istikrarı sıkıntılı. Bir maç inanılmaz tempo ile hücuma katkı veriyor sonra başka maç sahada varlığı belli değil. Yedlin ile sağ kanat sürat kazanacak.
Fenerbahçe maçı öncesi alınan skor takıma moral oldu diyelim.
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