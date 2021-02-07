"Sevgili babacığımın ruhu şad olsun. Bugün gidemedim. Maç vardı, bizim işimiz bu. Yarın nasipse gideceğim. Allah rahmet eylesin. Onun ruhuna, ona ithaf ediyorum.Gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum galibiyeti. Maçtan sonra seyircimizin malum yerine gittik. Herhalde kalbimizde olmalarını galibiyetle ifade eden oyuncularımızla beraber, taraftarlarımız olmasalar da varlıklarına selam ve galibiyet yolladık."
“Düşündüğümüz hiçbir senaryo bizi yanıltmadı. Oyunun ve topun hakimi olacağımızı biliyorduk zaten. Fenerbahçe’nin buradan kazanacağı toplarla sıkıntı yaratacakları analizlerimizde çok açıktı. Deplasman veya içerisi, oyun tarzımızdan oyun anlayışımızdan ödün vermedik. İlk 30 dakika, yüzde 60'lara varan topa sahip olma oranı ve pas anlayışıyla pozisyonlar da bulduk.”
“Burada dünya çapında bir hakemimiz var Cüneyt Çakır. VAR'da da Ali Palabıyık. Biz bu tip pozisyonların daha azından penaltı yedik aleyhimize. Donk'a yapılan nasıl penaltı çalınmaz, içeriden nasıl ikaz edilmez anlamış değiliz. Kaybetmişken konuşmuyoruz. Kazanmışken de hiç olmazsa gayet nezaketli şekilde konuşalım. Martin bile tartışılabilir. Donk’un pozisyonu, tartışmaya açık değil"
“Zaman zaman defansımızın arkasına uzun toplar atacaklardı. Bize sürpriz gelecek bir şeyle karşılaşmadık. Zaten çalışmıştık. Bizim kendimize ait bir oyun anladığımız, planımız var, bundan vazgeçmedik. Muhakkak maçın sonları sıkıntılı geçilebilir. Ummadığımız sakatlıklar olabilir. Orayı da çok iyi geçtik. Bütün oyuncuları kutluyorum. Tam yerine, doğru zamanda, lider olunacak bir yerde kazandılar. Oyunu kaybedeceğimiz kaygısını hiçbir an taşımadığımız bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Başkanımızdan yönetime, bizlerden oyunculara taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun."
“Bir buçuk maç oynadı Mohamed. Başka bir ülkede ilk defa çıkıyor. Böyle baktığınız zaman genç bir adam. Dili aynı değil. Belki antrenman şekilleri değişik. Ülke başka, şehir başka ama kolay adapte oldu. Kafalarından bir tanesi daha gol olsa çok başka türlü olurdu. Çok daha iyi performanslar alacağımızı düşünüyorum. Çok iyi çocuk, iyi bir futbolcu ve karakterli. Mohamed önemli bir açığımızı kapatacak."
"Falcao geldi, hoş geldi. Bizim için önemli bir oyuncudur. Bir değil iki santrfor oynarız gerekirse; ama kesinlikle oyun anlayışımızdan bir ödün vermeyiz.Gedson'u da son testleri negatif çıktıktan sonra, karantina süreci bittikten sonra... Onu da Galatasaray’la ve Türk futbolseverlerle tanıştıracağız. Sağlık prosedürlerine çok dikkat eden bir sağlık heyetimiz var. Oyuncu eksik olduğu zaman da hiç ağzımı açmadım, fazla olunca nedir bu fazlalık diyecek halimiz yok. Hepsi bizim için önemlidir. Çünkü çok uzun zamandır herkes gibi biz de çarşamba pazar geliyoruz. Son 5-6 haftaya baktığınızda 4 maçın 3'ü deplasman maçı. Bir tanesi içeride oynadığımız Başakşehir ve Fenerbahçe gibi önemli takımlarla oynuyoruz. Buradan çıkmak çok önemliydi. Hele lider olarak buradan çıkmak önemli. Fenerbahçe’yi dışarıda yenmek çok önemliydi. İyi yoldayız. Gelenlerle beraber bu havayı, atmosferi momentumu devam ettireceğiz inşallah."
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