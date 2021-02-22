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Takım Olarak Mücadele
“Bireysel olarak kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Diğer taraftan takımın mücadelesi çok önemliydi. Alanya deplasmanı hep zor bir deplasman olmuştur. Tabii ki buraya kazanmak için geldik ama buradaki şifre ilk dakikadan son dakikaya kadar beraber mücadele etmekti. Bugün de ilk saniyeden son saniyeye kadar hep beraber mücadele eden, koşan, savaşan bir Galatasaray takımı vardı. Ben fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ama önemli olan bu ruhu göstermekti. Onu gösterdiğimiz için mutluyuz.”
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