Fenerbahçe 0 - Galatasaray 1

Klasik bir Kadıköy derbisi daha bitti. Orada saha içinde gerginlik olmasa saha dışında oluyor. Güya seyircisiz maçta '' Sağlık çalışanları '' adı altında kim olduğu belirsiz kişileri doldurmuşlar tribüne küfür kıyamet. Fatih Terim'in dediği gibi seyircili maçta artık alışılan görüntüler ama şu dönem bu büyük rezalet. TFF bu maçta başladık dedi ama son olur.
Erol yine sanki küçük takım hocası gibi topu rakibe bırakınca bir ara yüzde 78-22 fark oluştu topa sahip olmada. Terim Onyekuru'yu sağ açığa koyarken planı Caner ile başlayacak atakları kesmek ve arkasında oluşacak boşluktan yararlanmaktı. Gustavo olmayınca bir de üstüne topu rakibe bırakınca Sosa sahada kayboluyor. Kritik anlarda Muslera takımı resmen oyunda ve ayakta tutuyor. Donk ve Taylan yine bu maç özelinde çok iyi oynadı.
İkinci yarı baskıyı artırınca golü bulan taraf Galatasaray oldu. Thiam varken Cisse ve Sinan'ın oyuna alınmasına kimse anlam veremedi.
Donk-Marcao ve Taylan ile sağlam bir yapı oluştu ve istediğimizi aldık. Hem Linnes hem Saracchi'nin sakatlanması büyük şanssızlık.
Onyekuru ve Mohamed yeni geldi. Yedlin çok az oynadı. Feghouli ve Gedson katılınca çok daha dinamik bir takım olacağız. Zor fikstürden kayıpsız çıktık.
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