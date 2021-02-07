Liderliği Geri Aldık

“Bugün hocamızın babası, Talat amcanın ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hocamın yaşayan annesinin de ellerinde öpüyorum. Böyle bir evlat yetiştirmişler ki ülke futbolunun en büyüğü olmuş. Hafta içi Esat ağabeyimin annesi hem Cemal ağabeyimin, yakın arkadaşlarımın babası vefat etti. Onlara başsağlığı diliyorum. İyi mücadele ettik; ancak mücadele öncesinde maça çok iyi hazırlanmıştık. Sabah hocamın ilk defa ekstra olarak bir taktik idman yaptırdı. Taktik anlamda bütün maçı anlattı ve ne anlattıysa bugün karşımıza o çıktı. Çok iyi uyguladık ve kazandık. Mutluyuz. Liderliği aldık. Önümüzde daha çok maç var. Derbiyi kazanmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz ama 3 gün sonra bir Alanya maçı var. Devam edeceğiz."
“Muhteşem oynadı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Galibiyeti getiren golü attı. Maç sabahı böyle bir sevinç yapmamızı istedi. Benim gol atmam zor, atarsan sen atarsın dedim ona. Dün akşam tesisteydim. Hocamız da oradaydı. Kamp yoktu. Beraber yemek yedik ve eskilerden konuştuk. Pistte yürüyüş yaptım. Yarın ne olacak diye düşündüm. Aklıma şu geldi. Galatasaray formasıyla kaç kere daha Kadıköy'e gelirim bilmiyorum; ama benim için bu gurur yeter. Ben Galatasaray taraftarıyım ve kazandığımız için çok mutluyum.”
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