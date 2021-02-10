10 Şubat 2021 Çarşamba

Ligin Üstünde


 Gedson Fernandes nihayet sahaya indi. Galatasaray-Benfica maçında kim bu 83 numara demiştim. Topla dikine çıkma konusunda bu ligin çok çok üzerinde. İzleyelim bakalım. 

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