Önemli Üç Puan

İki tarafı da tebrik etmek lazım. Bir gerçek var ki futbol günlük güneşlik bir oyun değil. Futbol kar, bora oyunu da değil. Çünkü zeminin kontrol ettiği bir top, sizin kontrolünüz dışında bir oyun vardı. Bu kolay değil. Bütün çalışmalarınız, alışkanlıklarınız bir tarafa bırakılıp başka bir oyun oynanıyor. İlk yarı için söyleyeceğim tek şey var: Galatasaray’ın ilk 45 dakikada oynadığımız futbol, helal olsun diyeceğim bir futboldur. Bir pozisyon vermeden, sanki normal bir zeminmiş gibi oynadık. 45 dakikadaki oyundan ötürü oyuncularıma helal olsun diyebilirim. Bu zeminde hiçbir hata yapmadan, birçok gol pozisyonuna girdik ve ilk yarıyı 1-0 önde bitirdik. İkinci golü yapmadığınız sürece sıkıntıda oluyorsunuz. Bu, herkesin bildiği bir şey. Kendi iradenizin dışında sahada birtakım kaymalar, topun durması, çamur gibi birtakım şeylerle uğraştığınız için duran toplar, uzun toplar, dönen toplar veya ikinci toplar, seken toplar, şutlar, dönüşler, minimum hata yapmak gibi başka faktörler ortaya çıktı. Hiç alakası yok iken bir gol yedik. Bundan sonra oyuna elimizden geldiğince müdahale etmeye çalıştık. Henry’nin çabukluğu bize golü getirdi. 18 içine en çok giren biziz. En çok şut atan biziz. En çok pozisyona giren biziz. Hakkımız olan bir galibiyetti. Kasımpaşa da her an her şeyi yapabilecek bir takım. Nitekim kendi hatamızdan bir gol yedik. Sonuç olarak kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Şartlar ne olursa olsun. Biz zaten dışarıdan zor şartlarla geliyoruz. Cezalarla, sakatlıklarla geliyoruz. Olmayan işlerle geliyoruz. Allah’a şükür bugün tekrar liderliğimizi ve üç puanı almanın sevincini yaşıyoruz. Bu havaya, bu olağanüstü zor şartlara rağmen çok güzel bir üç puan oldu.
Kerem’e daha çok şans vermeyi düşünüyorum. Elimden geldiği kadar süre vermeye çalışıyorum. Erzincan kulübüne de buradan teşekkür ediyorum. Özellikle transferinde bize yardımcı olan Kemal Kılıç hocamıza da teşekkür ederiz. İyi bir futbolcu olduğunu söylemişti. Nereden geldiğine bakmıyorum. Oyun anlayışıma uyan yetenekli gençler her zaman oynuyor zaten. Bir kısmı Liverpool’da, bir kısmı başka yerde. Kerem de her geçen gün üstüne koyacak. Vücudu, gücünü, kuvvetini ve teknik olarak öğrenmesi gereken şeyler geliştirirse çok daha önemli bir oyuncu olacak. Attığı gole sevindim. Her zaman atabilir; ama bazen bekleyecek. Sonradan girecek. Dışarıda kiralık oynayan futbolcularımız da iyi performans göstererek bize dönecekler.
Mohamed iyi oynuyor. Atak oyuncularının topa sahip olup takımı çağırması, bizi hücuma istemesi çok önemli. Son zamanlarda buna pek alışkın değildik. Mohamed bu işi çok iyi yaptığı gibi, duran toptan da olsa gol atması çok önemlidir. Son derece seviniyorum. Geleli iki-üç hafta oldu. Önemli ve genç bir yetenek. İnşallah daha da iyi olacak. Bize katkısı olan gençlerin gol atması ve başarılı olması hepimizi daha da sevindiriyor. Bu gençlerin sayısını artırırsak, Galatasaray’ın kurtuluşu demektir.
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