Alanyaspor 0 - Galatasaray 1

En sert en zor deplasmandan 3 puanla çıktık. Kasımpaşaspor maçında iyi mücadele eden Etobo-Gedson ve Emre Kılınç tekrar formayı alıp 11 başladı bu maçta. Taylan-Belhanda yeniden 11'e dönecektir maça ve taktiğe göre. Gedson sadece topla değil topsuz oyunda da fiziğini mümkün olduğunca iyi kullanıyor. Maç eksiği bitince çok daha iyi olacak. Bu maç özelinde Arda ve Onyekuru etkisizdi , o pozisyonları gole çevirip fişi çekmeliydik. Muslera-Luyindama-Marcao üçlüsü muazzam oynadı. Yine Mohamed çok iyi maç çıkardı. Terim çok geç oyuncu değişikliği yaptı bana göre 60-65 gibi 1-2 değişiklik şarttı.
Bazen hakemi de yenmek gerekiyor. Verilmeyen penaltı ve çıkmayan kırmızı kart ile maçın kaderi değişebilirdi. Hem Davidson hem de Salih Uçan çok iyi oynadı rakip takımda. Sezon sonu Salih'i mutlaka transfer etmeliyiz.
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