Bir tuzağı da bertaraf etmenin mutluluğu içindeyim!

“Kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda bazı şeyleri yapmaya mecbur kaldık. İlk yarı için, özellikle ikinci bölgeyi daraltıp orada açık vermek istemedik. Oyunu orada tutup iki stoperin oynamalarına müsaade ettik. İkinci bölgede sağlam durduk. Kendimize göre stratejimiz vardı; ancak bu genel oyun anlayışımızın dışındaydı. Hem golü hem de pozisyonları bulduk. Oyunun ilk yarıda kopması gerekirdi, koparamadık. Hakemlerle beraber, beraberce koparamadık oyunu. İlk yarıda ne düşündüysek aşağı yukarı tuttu. İlk yarıda kalemizde pozisyon vermedik. Alanyaspor zaten etkili bir takım. Bir veya iki pozisyon buldular; ama ikinci yarı topu onlara daha fazla bıraktık. Daha doğrusu bu istem dışı oldu. Topu tutamadık. Buna rağmen başka bir oyun şekli bizi sonuna kadar götürdü. Bu arada goller yiyebilirdik. Alanyaspor pozisyonlar buldu. Geriye baktığımızda çok iyi oynayıp, pozisyona girip puan kaybettiğimiz maçlar da vardı. Bu maç onun dengelenmesi oldu."
Şu bir gerçek ki çok kritik bir yerden kritik bir 3 puan aldık. Sonuç olarak bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içindeyim. Alanyaspor’a başarılar diliyorum. İyi bir maç olacağını söylemiştim mücadele öncesinde. İki tane oynamak isteyen takım olacaktı sahada. Nitekim zevkli bir karşılaşma oldu. Oyunu daha çok oynadılar, biz az oynadık. Muhakkak başrollerde olanlar belli.”
“Orada sadece bireysel bir olay yok.Takım defansını bazı oyuncularımız yoruluncaya kadar iyi yaptık. Bir takım performansı bu. Çünkü biz ilk maçta 96’da gol yedik, 10 kişiyle oynadık. Biz zaten hep 10 kişiyle oynadık, sorun yok. Bunu hücumdan başlayan bir oyun anlayışı olarak görmek lazım. Özellikle zone defansını pozisyon alma açısından doğru yapıyoruz. Biraz daha pozisyona, aksiyona giren oyunculara karşı temaslı oyunu geliştirmemiz lazım. Doğru duruş, karşılayış önemli. Pozisyon vermediğimiz maçlar da oluyor. Bugün verdik. Pozisyona girdiler. Rakibimizin hakkını yemeyelim. Sonuç olarak kolay kolay puan vermiyoruz. Bu anlayışımız devam etmek zorunda. Ne kadar az yersek veya yemezsek o kadar atma ihtimalimiz var. Nitekim bu maçta ikinci golü bulabilirdik. 6 pozisyonumuz varsa 4’ü net pozisyonlardı. Oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Kolay yerlerden çıkmıyoruz. Bunların çoğu önemli deplasmanlar. Çok şükür Allah’a. Üç puan aldığımız için mutluyuz.”
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