18 Şubat 2021 Perşembe

Artık O da Asla Yalnız Yürümeyecek OK


 Ozan Galatasaray alt yapısından çıkıp sadece iki senede Premier ligin zirvesine gitti. Yolun hep açık olsun Aslan parçası.

Ortayı Yapan zaman:
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