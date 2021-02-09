9 Şubat 2021 Salı

Geleceğin Kaptanı


Taylan Antalyalı: ‘’Yıllardır beklediğim bu anı bu sevinci sizlerin önünde yaşamak.. Çok şükür nasip oldu! Bu duygularıma ortak olduğunuz için çok gururluyum. Aldığım her sürede elimden gelenin en iyisini yapacağım. Herkese teşekkür ederim.’’

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