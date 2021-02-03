Derbi Öncesi Moral

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini de göz önünde bulunduran Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, zorlu mücadelede iç sahada puan kaybetmemek için biraz daha dengeli bir kadroyla maça başlamayı tercih etti. Sürpriz bir şekilde orta sahada Etebo tercihini kullanan deneyimli teknik adam, Antep maçının kahramanı Onyekuru'ya da ilk 11'de şans tanıdı. Hafta sonu aldığı farklı mağlubiyet sonrasında teknik direktör değişikliği yapan Başakşehir karşısında Galatasaray sahaya Fernando Muslera - Martin Linnes, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi - Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç - Arda Turan, Henry Onyekuru ve Ryan Babel onbiriyle çıktı. Mücadelenin ilk dakikalarında soldan Saracchi'yle gelişen atakta Onyekuru ceza sahasına doğru hareketlendi ve rakibini çalımlayarak kaleye çektiği şutunda dışarıya vurdu. Karşılaşmanın 15. dakikasında konuk ekip Gulbrandsen ile tehlikeli geldi ancak Fernando Muslera'yı geçemedi. Dakikalar 20'i gösterdiğinde Marcao ve Epureanu arasında yaşanan hava topu mücadelesi sonrasında, VAR hakeminin uyarısıyla Epureanu'nun hava topu mücadelesinde saçı bozulması nedeniyle (!) penaltı kararı geldi. Topun başına geçen Giuliano gelirken, penaltı vuruşunda Fernando Muslera gole izin vermedi. Süper Lig'de çok uzun bir aradan sonra penaltı kurtaran Uruguaylı file bekçisi bir nevi maçın kırılma anına da imza atmış oldu. Bu pozisyonun ardından oyuna ortak olan ve kontrolü altına almayı başaran Galatasaray, dakikalar 45'i gösterdiğinde sağ tarafta olgunlaşan atakta Ryan Donk'un mükemmel ortasına yükselen Henry Onyekuru'nun kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. İlk yarının sonuna eklenen 4 dakikada iki takım adına pozisyon olmadı ve devre bu sonuçla tamamlandı.
İlk yarıda Galatasaray adına Etebo'nun performansı büyük bir soru işareti olurken, teknik direktör Fatih Terim ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Arda Turan ve Etebo'nun kenara geldiği ikinci devrede Younes Belhanda ve yeni transferlerimizden Mostafa Mohamed oyuna girdi. Bu değişikliğin ardından merkezde Taylan - Belhanda - Emre Kılınç üçlüsüyle oynayan Galatasaray, hücum hattında da kanatlarda Onyekuru - Babel, ön tarafta da Mohamed ile devreye başladı. Oyunun ilk bölümünde kontrolü elinde bulunduran Galatasaray, savunmasında açıklar vermezken Başakşehir zaman zaman topun kontrolünü ele almayı başardı. Dakikalar 56'ı gösterdiğinde Younes Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına yakın bir noktada yükselen Mohamed çok iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak az farkla dışarıya gitti. Bu pozisyondan yaklaşık 10 dakika sonra Belhanda'nın bir kez daha altı pas üzerine kullandığı köşe vuruşunda Ryan Donk üç rakibine rağmen mükemmel bir kafa vuruşu yaptı ve skoru 2-0'a taşıdı. Mücadelede dakikalar 74'ü gösterdiğinde Taylan'ın nefis pasında ceza sahasına giren Younes Belhanda kaleye vurdu ancak kaleci Mert Günok topu kornere gönderdi. Mücadelenin 90. dakikasında Belhanda'nın savunma arkasına nefis pasında Onyekuru bir anda süratlendi ve topu kontrol etti. Rakibini çalımlamak istediği sırada yerde kaldı ve hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen yeni transferimiz Mostafa Mohamed sol köşeye çok sert vurdu ve top ağlarla buluşarak maçın skorunu belirledi.
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