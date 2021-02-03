skip to main |
skip to sidebar
Donk'tan Beckham Pası
“Rakip takımın penaltısına kadar maç iyi başlayan ve oyunu domine eden bir Galatasaray takımı vardı. Topun hakimi bizdik, pozisyonlara giriyorduk. Ondan sonra rakip penaltı buldu. Futbol sonuçta bir kontakt sporu. Bence basit bir penaltıydı. Verilir veya verilmez bir şey demiyorum; ama bence basit bir penaltıydı. Futbol bir kontak sporu olduğu için bu kadar rahat verilmemesi lazım. Takım olarak sonradan tekrardan toparladık. Öyle güzel bir orta ve asist yaptım ki Henry onu kaçıramazdı artık. Ondan sonra yine oyunu domine ve sürklase eden, pozisyonlara giren bir Galatasaray vardı. Sonunda da güzel bir galibiyet geldi.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme