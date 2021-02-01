Mostafa Mohamed Galatasaray'da

Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla’nın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
1,85 metre boyundaki Mostafa Mohamed, santrfor bölgesinde forma giymektedir.
28 Kasım 1997 tarihinde Mısır’ın Gize kentinde doğan Mostafa Mohamed, Mısır Premier Lig kulüplerinden Zamalek’in altyapısında çeşitli kategorilerde forma giydikten sonra 2016-2017 futbol sezonunda El Dakhlia’ya kiralandı. Burada 17 maçta 4 gol kaydeden genç santrfor, ertesi sezon Zamalek’e döndü ve aynı sezonun başında Tanta SC’ye kiralandı. Burada 23 maçta 6 kez fileleri sarsan Mohamed, Tanta’da geçirdiği bir sezonun ardından bu sefer Gaish’e kiralık olarak transfer oldu. Tala'ea El Gaish’te 29 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, sezon sonunda kulübü Zamalek’te geri döndü.
Zamalek’te futbolculuk kariyerini sürdüren 23 yaşındaki forvet oyuncusu, Mısır ekibinde 53 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Bu süreçte 2018-2019 Sezonu’nda Mısır Kupası Şampiyonluğu, 2019-2020 Sezonu’nda ise Mısır Süper Kupası ve Afrika Konfederasyonu Süper Kupası Şampiyonluğu başarılarını gören Mohamed’in kariyerinde toplam dört kupası bulunuyor.
Mısır Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Mohamed, U20’de 6 maçta 2 gol, U23’te 12 maçta 6 gol kaydetti. 2019 Afrika U23 Uluslar Kupası Turnuvası’nda şampiyon olan takımda 5 maçta 4 gol atarak takımın en golcü ismi olan Mohamed, bu başarıda büyük pay sahibi oldu.
Mısır’ın 23 Mart 2019 tarihinde Nijer’e karşı oynadığı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında ilk kez A milli formayı giyen Mohamed, dört defa A Milli Takım seviyesinde sahaya çıktı.
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