Fernandes İyi Başladı

İstediğimiz arzuladığımız bir sonuç olmadı. Kendi sahamızda oynuyoruz. Kazanmak için, rakibimizi eleyip bir üst tura çıkmak amacıyla sahaya çıkmıştık. Hazırlıklarımızı da bu yönde yaptık. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Aslında ikinci yarıda girdiğimiz çok önemli pozisyonlar vardı. Belki şans faktörü çok yanımızda değildi. Ne yazık ki böyle bir sonuç aldık. Çok üzgünüz. Diğer taraftan Pazar günü önemli bir lig maçı bizi bekliyor. O yüzden bu maçtan dersler çıkarıp bir an önce pazar gününe odaklanmamız lazım.
Kolay bir dönem olmadı. Oynamak için, bir an önce antrenman yapmak için geliyorsunuz; ancak bu karantinadan dolayı önce hastane sonra otelde izole bir şekilde kalmak zorunda kaldım. Hocalarıma teşekkür ediyorum; çünkü otelde olduğum süre boyunca bana bireysel programlar verdiler. O programlar sayesinde bugüne en iyi şekilde hazırlandım. Muhakkak zor bir dönemdi. Bu zor dönemi, hazırlanarak ve çalışarak geçirdim.
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