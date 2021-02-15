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Kötü Hava İyi Sonuç
Ülke olarak bu sabah acı bir haber aldık. Milletimizin başı sağ olsun. Böyle oynamaya aslında alışık değiliz. Galatasaray olarak top sahip olan ve oyun kuran taraf olmak istiyoruz. Saha şartları, havanın böyle olması oyun sistemimizi değiştirdi. Üç puanı almak için ne gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum. Üç puana odaklandık. Onu da uzun topla, ceza sahası içinde Henry’nin penaltı kazanmasıyla aldık. Güzel bir maç oldu diyemeyeceğim; ama bizim için önemli olan üç puan almak ve liderliğimizi korumaktı. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kasımpaşa’ya da başarılar diliyorum.
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