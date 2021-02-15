Galatasaray 2 - Kasımpaşa 1

Sürekli yağan kar nedeniyle ve kötü temizleme şekliyle berbat zeminde oynanan maçta taktik teknik konuşmak anlamsız. Olası bir puan kaybında matematiksel olarak olmasa da zihinsel olarak yara alacak bir ortam vardı. Sakatlık olmadan alınan üç puan çok kıymetli. Kerem her maç üzerine koyuyor attığı golden bağımsız diyorum bunu. Etobo resmen Gedson ve Emre Kılınç'ın boşluklarını doldurdu. Babel çimde fizik olarak zayıfken böyle sahada işi daha zor.
Donk dinlendi,Luyindama fiziği ile zor sahada fark yarattı. Onyekuru hızı ile penaltı aldı,Momo ise yine güzel bir vuruşla penaltı attı. Sezon sonu şampiyonluk hikayesinde bu maçın özel bir anlamı olacak.
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