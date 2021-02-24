Falcao İçin Zaman Var

Galatasaray'da uzun bir süredir takımla çalışan Radamel Falcao'nun neden oynamadığı belli oldu. Mostafa Mohamed'in transferinin ardından sakatlığı sebebiyle pek fazla aranmayan Kolombiyalı golcünün ancak iki haftadır takımla çalışmasına rağmen kadroda olmaması merak ediliyordu. İspanya'daki tedavi sürecini tamamladıktan sonra yaklaşık 1 ay evvel takıma katılan Falcao, teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşmede, sezon başında yaptığı hatayı tekrarlamak istemediğini anlattı. İlk 6 haftada 5 gol atan sonra sakatlanıp uzun süre forma giyemeyen, döner dönmez yine sakatlanan 35'lik futbolcu, bu kez tam hazır olmadan oynamak istemediğini vurguladı.
Güçlendirme çalışmalarına hız veren Falcao, en az 1 haftaya daha ihtiyacı olduğunu paylaştı. Terim de sezonun final döneminde yararlanmak istediği oyuncusuna anlayış gösterdi.
Falcao, sahaya çıkmasa da özellikle Muhammed ile yakından ilgileniyor. İlk defa yurtdışına çıkan genç Mısırlı'yla tecrübelerini paylaşan ‘El Tigre', idmanlarda gol vuruşu ve pozisyon alma ile ilgili tavsiyelerde bulunuyor.
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