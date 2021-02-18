18 Şubat 2021 Perşembe

Gemiyi Terk Etmeyenler


 Şike nedeniyle küme düşürülen Juventus'ta kalıp 2. ligde oynamayı kabul eden yıldızlar.

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