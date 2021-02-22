22 Şubat 2021 Pazartesi

Yeni Kral


 Erling Haaland'ın Dortmund kariyeri:

⛳
 43 maç
⚽
 43 gol
Tam isabet
 8 asist
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
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