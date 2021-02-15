Arena Kale Oldu

Kasımpaşa karşısında Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 6 maça taşıdı. Ligde son mağlubiyetini 19. haftada Beşiktaş deplasmanında alan Fatih Terim'in öğrencileri takip eden 6 maçlık sekansın tamamını kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş derbisinin ardından sırasıyla Denizlispor, Malatyaspor, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray bu karşılaşmalarda kalesinde sadece 3 gol görürken rakip fileleri de 15 kez havalandırdı.
Ligde oynadığı son 6 maçı kazanarak zirveye kurulan Galatasaray, aynı zamanda evinde oynadığı son 9 maçta da rakiplerine kaybetmedi. İç sahada çıktığı 11 karşılaşmada tek mağlubiyetini 5. haftada oynanılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yaşayan Fatih Terim'in öğrencilerinin, takip eden 9 karşılaşmada bileği bükülmedi. Galatasaray söz konusu bu süreçte 7 galibiyet - 2 beraberlik elde ederek iç sahayı adeta bir kaleye çevirdi.
Galatasaray iç sahada sırasıyla Ankaragücü, Hatayspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Denizlispor, Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup ederken Kayserispor ve Antalyaspor ile berabere kaldı.
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