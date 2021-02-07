Geldik Oynadık Yendik

"Bu galibiyet için çok çalıştık. Geçen sene olduğu gibi tekrar burada galip geldik. Bu galibiyeti aileme, en başta anneciğime armağan ediyorum. Oyun anlayışımızda top sahip olan ve topa hakim olan bir Galatasaray var. Bunu nerede ve hangi sahada oynarsak oynayalım hep bunu yapmaya çalışıyoruz. Hocamız bize bunu yapmamızı söylüyor ve hafta içi bizi bu şekilde çalıştırıyor. 90 dakikaya bakıldığında topa hakim olan bir Galatasaray var. Topa hakim olduğunuz zaman rakibinizi koşturuyorsunuz. Siz daha az yoruluyorsunuz. Fenerbahçe’nin defans arkasına top atarak, oyuncu kaçırarak oynayacağını antrenmanlarda çalıştık. İlk yarıda bunu biraz yaptılar; ancak ikinci yarıda tedbirler aldık. Burada anahtar kelime oynamaktı. Biz yine geldik burada oynadık ve geçen seneki gibi çok güzel bir galibiyet aldık. “
“Tamamen çalışmaya bağlıyorum. Ameliyat olduktan dört gün sonra ufak ufak çalışmalarıma başladım. Buradan hocama teşekkür ediyorum. Uruguay’a gitmeme, çalışmalarıma orada devam etmeme,, ailemle birlikte olmama izin verdi. Zor zamanlar geçirdim; ama diğer taraftan çalışmayı hiç bırakmadım. Kaleci antrenörümüz Fadıl (Koşutan) hocamızın gönderdiği, Scott (Piri) ‘bin gönderdiği programları uyguladım. Arkadaşlarımın buraya geldiğim andan itibaren bana verdikleri destek de bu performansı çok çabuk şekilde göstermeme sebep oldu.”
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