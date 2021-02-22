22 Şubat 2021 Pazartesi

Messi Ve 506 Maç


 Lionel Messi, Barcelona formasını La Liga'da en çok giyen oyuncu oldu.

Delikteki bayrak
506 maç
Futbol topu
460 gol
Tam isabet
201 asist
Ortayı Yapan zaman:
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