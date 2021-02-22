Luyindama Geri Döndü

Savunmadan topla çıktığın pas oyununda Donk, Luyindama'ya göre daha uygun profil. Marcao bu konuda zaten tartışmasız ligin en iyisi. Ancak bu lig fizik mücadelenin üst düzey olduğu sert bir lig ve o konuda da Luyindama ligin fiziğini en iyi kullanan stoperi.
Çapraz bağ kopması gibi çok ağır sakatlıktan döndü ve o dönem açıkçası Donk onu çok aratmadı ama artık ideal olan Luyindama-Marcao ikilisine dönme vakti geldi bence. Geriden pasla çıkarken arada sakarlık yapmasa da Luyindama gibi rakibi fiziğiyle ezen stoper ilk tercih olmalı.
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