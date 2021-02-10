10 Şubat 2021 Çarşamba

Ndiaye & Gomis


 Arabistan liginde yolları yine keşisti. Gomis bildiğimiz gibi 5-0 lık maçta 4 gol attı Aslan...

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