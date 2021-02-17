17 Şubat 2021 Çarşamba

Şampiyonluk Değişimi


Ligin ilk devresindeki Falcao-Babel-Belhanda-Arda gibi topu ayağına isteyen yaşlı yıldızlardan şimdi gelinen nokta Mohamed-Onyekuru-Kerem-Gedson gibi topa koşan genç yıldızlar... Bu değişim şampiyonluk habercisi !

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