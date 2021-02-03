Terim Memnun Biz Memnun

“Üç gün arayla bu yoğun tempoda top oynamak kolay değil. Buna rağmen oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiğimiz düşüncesindeyim. Özellikle bugün için bir analiz yapacak olursa sevindirici taraf, top bizdeyken tehlikeli bir takımdık. Şimdi top rakipteyken de tehlikeli bir takımız. İkinci devre bunu gördük. İlk yarı topun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı rakibe bıraktık. O anda da tehlikeli bir takım haline geldik. Bir yönüyle değil, başka yönleriyle de oynayan bir takım olmak sevindirici. İyi oynuyoruz; ancak bazen hatalar oluyor. Direkt oyunlarda sıkıntılarımız vardı ama şimdi o oyunlarda da başarılıyız. Bundan dolayı mutluyum."
“Mostafa Mohamed yetenekli bir santrfor. Çok genç. Öğreneceği çok şey var. Bize çok faydalı olacağını gösterdi. Golle buluşması keşke vurduğu kafayla olabilseydi. Çok iyi yükseldi.Bu da onun önemli meziyetlerinden biri. Galatasaray takımı iyi gidiyor, iyi oynuyor, iyi oynamaya da devam edeceğiz. Bir bütün halinde takımın saha içinde ve dışında bir arada olması beni sevindiriyor açıkçası."
"Bazı prosedürler var. Biz hepsinden hemen faydalanmayı düşünüyoruz. Bir gün arayla kaybettik Yedlin'i. Ona da şans verecektik. Bir gün geç gelmesi, federasyonlar arası yazının biraz geç gelmesiyle onu kullanamadık. En kısa zamanda takım halinde, hep beraber olacağız. Takımımıza beş yeni genç oyuncu katıldı. En yaşlısı 27 yaşında. DeAndre Yedlin. Diğerleri 21, 22, 23 yaşında. Bize daha çok dinamizm katacaklar. Ayrıca, teknik heyet olarak bana ve arkadaşlarıma da daha fazla imkan sağlayacaklar. Daha evvel olmayan mevkilerdeki zorluklarımızı da aşmamızı sağlayacaklar. Alternatif olarak bize çok yardımcı olacaktır."
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