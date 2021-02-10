Marka Yönetimi Kötü

Bugün Falcao'nun doğum günü...Bir Galatasaray'ın resmi sitedeki kutlamasına bakın bir de eski kulübü Mocaco'nun . Kimse bana herkese yapılan rutin kutlama bu demesin adam Falcao ! Takipçi sayısı Galatasaray'dan fazla ve marka değeri çok olan bir futbolcundan yararlanamıyorsun.
Beklenti büyük olunca hayal kırıklığı da büyük oluyor farkındayım ama çok sakatlık problemi yaşıyor diye taraftar gönül koyar,kulüp koyamaz. Sahada az yararlanıyorsun bari saha dışında faydalan.
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