Hocamızın Dediklerini Uyguladık

Çok önemli bir maç oynadık. Sıradan bir maç değil, derbiydi sonuçta. Farklı bir maç. Hafta boyunca hocamız bizi en iyi şekilde hazırladı. Zaten ne zaman hocamızın teoride anlattıklarını pratikte sahaya yansıttığımız zaman ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. O yüzden hafta başında hocamızın dediklerini harfi harfine sahada yaşadık. Biz de pratiğe çok iyi şekilde döktük. Çok iyi şekilde mücadele ederek üç puanı aldık. “
“Donk da Luyindama da çok iyi ve kaliteli stoperler. Baktığımız zaman üç günde bir maç oynuyoruz. Uzun bir periyot var. Stoper olarak hepimize ihtiyaç oluyor. Belki yarın oynamayacağım, yerime Luyindama ya da Donk oynayacak. O yüzden burada hocamızın verdiği karar önemli. Ben Luyindama ile oynarken de Donk ile oynarken de gayet iyi hissediyorum. Çünkü çok kaliteli stoperler. Hepimizin hazır olması gerekiyor bu sıkı maç periyodunda.”
"Bugün kızımın doğum günü. Ekstra bir şekilde motive oldum ve hazırladım kendimi. Bu güzel üç puanı Luiza’ya ve eşim Pamela’ya armağan ediyorum.”
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