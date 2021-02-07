Fatih Terim Yine Ders Verdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz olarak oynanması gereken maçta localarda taraftarların bulunduğunu belirten Terim, maç öncesinde kendilerine edilen küfürleri federasyon yetkililerine şikayet etmelerine rağmen hiç bir işlem yapılmadığını dile getirdi.
Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz biz ama maalesef seyirci var. Bayağı var. Localar falan hep dolu. Sahaya çıkarken küfür yiyoruz, çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler.. Hepsini not alıyoruz. Ama temsilcilerin ilgilendiği yok. Ben cezalıyken, yanımdaki locaya yardımcıların gelmesine bile izin vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor federasyondan, bayağı yardım ediyor yani. Önce onu bir halledelim. Seyirci varken alıştık, ama seyirci yok derken bu kadar Galatasaraylı futbolculara, antrenörlere hakaret - küfür etmek kimsenin hakkı değildir. 6222 diye bir şey varsa ki, Galatasaray olarak dün bakanlığa - federasyona ve valiliğe başvuruda bulunmuştur. Bu kadar galiz küfürler edilmez. Bu güzel bir şey değil. Sizin de yayın alanı burada, gelirken maşallah bir sürü küfür yiyoruz. Neyini konuşacağız maçın? Belli ki federasyondan da birileri yardımcı oluyor.
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