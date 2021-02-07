Beklenen Galibiyet

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim zorlu derbide hafta içerisinde oynanılan Başakşehir karşılaşmasındaki kadrosuna göre iki değişiklik yaparak başlamayı tercih etti. Kadıköy deplasmanına Fernando Muslera - Martin Linnes, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi - Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan - Emre Kılınç, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed onbiriyle başlayan Terim, yeni transferlerden DeAndre Yedlin'i de kulübede yanında oturttu. Mücadelenin ilk bölümünden itibaren Galatasaray topa sahip olan taraf olurken ilk 15 dakika sonunda topla oynama oranı %78'e kadar yükseldi. Savunma arkasına atılan topta Fernando Muslera kalesini terk ederken, Samatta topa ayak koydu ve topu Uruguaylı kaleciden kurtardı. Ancak pozisyonun devamında topu tabir-i caizse dağa taşa vurdu. Dakikalar 9'u gösterdiğinde Martin Linnes sağdan ortaladı, savunmadan seken top arka direkte Emre Kılınç'ın önüne düştü. Emre'nin hazırlıksız yakalandığı bu pozisyonda savunma kademeye girdi ve top kornere gitti. Dakikalar 11'i gösterdiğinde Emre Kılınç ceza sahası dışından soluyla sert vurdu, az farkla dışarıya gitti. Hızlı gelişen atakta Belhanda sağ tarafa çevirdi, Linnes'in içeriye çevirdiği ortasında Nazım Sangare kademeye girerek kornere gönderdi. Bu pozisyonun devamında kullanılan köşe vuruşunda Ryan Donk rakip takım savunmacısının suratına müdahalesi sonrasında yerde kaldı ancak hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi. VAR hakemlerinin de tepkisiz kaldığı pozisyon tabir-i caizse karambole gitti. İlk yarının 32. dakikasıdna Valencia içeriye doğru sert ortaladı, Osayi-Samuel dokundu ancak üstten farklı şekilde dışarıya gitti. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Sosa ceza sahası dışından kaleye sert vurdu, Muslera çıkarttı. Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 2 dakika ilave edilirken, mücadelenin son dakikasında Martin Linnes rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı ancak ülkemizin güzide hakemi (!) Cüneyt Çakır bir kez daha devam kararını verdi. Pozisyon nedendir bilinmez, VAR'da da incelenmedi.
Fenerbahçe'nin topu rakibe bırakan ve hızlı ataklarla rakip kalede pozisyon arayan oyun anlayışı karşısında oyunu ikinci bölgeye yıkan Galatasaray'da hücum hattındaki hareketlilik zamanla üretkenlik sorununu da beraberinde getirdi. Onyekuru mücadeleye sağ açık olarak başlarken, sol tarafta Emre Kılınç ve Arda Turan neredeyse her gelişen atakta yer değiştirdi.
Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray adına herhangi bir değişiklik olmazken, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulundurarak başladı. Mücadelenin 50. dakikasında Martin Linnes nefis bir topuk pası verdi, arka direkte kaleciyle karşı karşıya kalan Henry Onyekuru bu pozisyonda kaleciyi geçemedi. Bu pozisyondan sadece 3 dakika sonra Taylan Antalyalı - Emre Kılınç ve Younes Belhanda'nın ön alanda büyük bir mücadele örneği sergileyerek kazandığı topta Emre Kılınç nefis bir pasla Mostafa Mohamed'i topla buluşturdu. Mısırlı forvet önce topu sağına çekip Serdar Aziz'den kurtuldu ve ayak içiyle köşeye şutunda ağları havalandırdı. Golden bir kaç dakika sonra Linnes'in sağdan nefis ortasına Mohammed aynı güzellikte yükselerek kafayı vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti! Mücadelenin son yarım saatlik bölümünde Fenerbahçe skora denge getirmek için tüm hatlarıyla yüklenmeye çalışırken, Galatasaray skoru koruma odaklı bir oyuna döndü. Rakibine ceza sahasında pozisyon vermeyen takımımız ön alandaki duran toplara engel olamayınca kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaşadı. Dakikalar 60'ı gördüğünde Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından uzaktan şutunda Fernando Muslera kornere çeldi. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Arda savunma arkasına doğru uzun oynadı, Mostafa Mohamed hareketlenerek topu kazandı ancak Serdar Aziz kademeye girerek topu kazandı. Bu pozisyondan bir kaç dakika sonra Taylan sağ taraftan içeriye doğru ortaladı, Mostafa Mohamed bir kez daha yükselerek kafayı vurdu ancak top az farkla dışarıya çıktı. Fenerbahçe takımı dakikalar 75'i gösterdiğinde Ozan Tufan ile skora denge getirse de, VAR hakeminin uyarısı sonrasında gol kararı iptal edildi. 81'de Martin Linnes, 83'te ise Marcelo Saracchi üst adalelerinde yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle kenara geldi. Karşılaşmanın son bölümünde Ryan Babel hızlı hücumda topu ceza sahasına taşırken, sağ kanattan gelen Kerem Aktürkoğlu'na pasını vermek yerine ceza sahası dışından kaleye vurdu ancak üstten dışarıya gitti. Bu pozisyonun ardından mücadelede başka bir pozisyon olmadı ve Galatasaray bir kez daha Kadıköy deplasmanından 3 puanla ayrıldı!
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