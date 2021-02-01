1 Şubat 2021 Pazartesi

Oyun Hızına Direkt Etki


Bazen yavaş tempolu dizi ya da film izlerken ilerleme hızını x1,5 veya x2 yaparız ya Onyekuru'da takımın oyun hızına benzer etkiyi yapıyor. Hem öne geçmek için hem de öne geçince skoru artırmak için önemli bir futbolcu. 

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