Şampiyonluk Yolunda

Burada bireysel performanstan ziyade takım performansına odaklanmak lazım. Şampiyonluk olmak istiyorsak bu yolda gidiyorsak, bu ambiyansla, aile ruhuyla ilerliyoruz. Benim nasıl oynadığım önemli değil. Aile olmamız lazım. Zaten bu yolda ilerliyoruz. Başımızda hocamız, yardımcıları, tüm teknik ekip, takım ve tüm personel ile birlikte bir aile gibi mücadele veriyoruz. Buradan güzel bir üç puanla ayrılıyoruz. İkisi de eşit. Yedlin’in yaptığı inanılmaz bir asist var; ama diğer taraftan pası attığınızda gol olmazsa bir anlamı yoktur Asiste de gole de aynı puanı veriyorum.”
Yedlin konusundaki bazı eleştirileri haksız buluyorum - Yedlin konusundaki bazı eleştirileri haksız buluyorum. Arkasına atılan toplarda boşluk verdiği yazılıyor da, hep böyleydi. Hücumcu bir bek. Hücumunun da...
3 saat önce
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