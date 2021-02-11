Hata Yapma Lüksümüz Az

İyi oynadıkları oyunu devam ettirsinler diye fazla rotasyon yapmadım. Demek ki yapmak lazımmış. Hiç alakası yokken ikiye bir pozisyonda gol yedik. Halbuki maça da iyi başlamıştık. Arkasından maalesef bir gol daha yedik. Futbolun içinde olan, ancak aklımızda olmayan şeylerle karşılaştık. Mücadelesinden dolayı Alanyasor’u kutluyorum. Onlara başarılar diliyorum. 42. dakikada Emre’nin ayağını üzerine basılma pozisyonu var. Burada VAR’a dahi gidilmiyor. VAR’daki Halis Özkahya pozisyon için çağırmıyor. Tek maç bunlar. Daha dikkatli olmak gerekiyor. O pozisyona bir bakmak lazım. Emre feryat figan edip yatsa belki verebilirdi. Bu arkadaşımız Emre’yi net olmamasına rağmen oyundan atmıştı. Ancak buna benzer pozisyonlara kırmızı kart gösterilmediğini gördük. VAR neden çağırmaz bilmiyorum. 9 dakikalar, 10 dakikalar, 11 dakikalar oynanırken biz 10 oyuncu değiştirip 5 dakika uzatma ile bitiriyoruz. Herhangi bi'şeyi hakeme bağlamak istemiyorum. İkinci yarıdaki oyun Galatasaraylıların gönlüne biraz gönlüne su serpmiştir diye umuyorum. Buradan devam etmemiz lazım. Elbette bu kadar hata yapmamamız lazım.
Mağlup da olsanız, helal olsun dedirtecek bir futbol oynamak bizim için çok önemli. İkinci yarıda bunu gösterdiğimiz inancını taşıyorum. Hakikaten golün erken bulunması halinde maç başka yerlere gelebilirdi. Direkten dönen toplar, sonuçlandıramadığımız pozisyonlar ve kalecinin kurtarışlarıyla birlikte rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarıya 3-0 ile başladık. Kolay değil. Tüm bunları düşündüğümüzde lige sarılacağız. Üzgünüm elbette. Bu avantajımızı kullanmalıydık. Maalesef kötü goller yedik.
Fernandes iyi bir futbolcu; ama daha fit olması lazım. Antrenmana ve fizik kalitesinin yükselmesine ihtiyaç var. Bunun ardından yerini alarak oynayacaktır. Mohamed gol atmaya devam ediyor. Başka goller de atabilirdi. Pozisyona giriyor. Daha da gol atacak inşallah. Henüz çok genç. Öğreneceği de çok şey var. Her geçen gün üzerine koyacağını düşünüyorum. Golü kimin attığı çok önemli değil. Yeter ki Galatasaray kazansın. Gol atmak için aldığımız santrforlarınızın skor bulması bizi ayrıca sevindiriyor.
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