Savunmanın Lideri

“Önemli bir performans. Büyük takımların defansif anlamda iyi iş çıkarması çok önemli. Galatasaray olarak defans anlamda iyi iş çıkarıyorsak bu sadece benim, Donk’un, Luyindama’nın, Martin’in, Saracchi’nin veya diğer savunmacı arkadaşlarımın değil, bunda orta sahamızın ve hücum oyuncularımızın da büyük payı var. Hocamızın bize ilk başta öğrettiği şey takım halinde hücum ve savunma yapmamız şeklinde. Oyunun iki yönünde her beraber oynamamız gerekiyor. Defansif olarak takımın gösterdiği bu performanstan mutluyum."
“Bambaşka bir maç. Çok iyi dinlenmemiz ve kendimizi çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Geçen sene Kadıköy’de aldığımız güzel bir galibiyet vardı; ama sonuçta bambaşka bir maça çıkacağız. Bambaşka bir hikayesi olacak. En iyi şekilde konsantre olup cumartesi günü en iyi sonucu almak istiyoruz."
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