19 Şubat 2021 Cuma

Yeni Bir Başlangıç


 Gedson Fernandes: Kendimi geliştirmem gereken dönemde oynayamadım. Özgüven kaybı yaşadım. Şu an çok iyi bir tercih yaptığımı görüyorum. Futboldan keyif almaya başladım."

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