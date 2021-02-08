8 Şubat 2021 Pazartesi

Galatasaraylı Mohamed


Mostafa Mohamed her maç böyle oynarsa Ateist ve deist Galatasaraylı kalmaz.

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