Kaptan Gibi

Arda hakkında 2005'ten beri çok yazı yazmışımdır. Barcelona sonrası dibe vuran kariyerinde de onu çok eleştirdim ve açıkçası sezon başı gelmesini de istemiyordum. Yaptığı hataları hatta skandal denecek seviyede rezillikleri biliyoruz tekrar yazmaya gerek yok.
Sezon başı Galatasaray'ın Arda'ya değil Arda'nın Galatasaray'a ihtiyacı vardı. Altyapısından çıkıp kaptanlık yaptığı şampiyonluk yaşadığı takımına dönmek için çabaladı ve Fatih Terim'de onu affedip kapıları tekrar açtı.
Bugün geldiğimiz noktada ne saha içinde ne saha dışında bu kadar katkı beklemiyordum bunu söylemem ve hakkını teslim etmem gerek. Saha içinde yaşı ve fiziği el verdiği kadar yapabileceğinin en iyisini yapmak için iyi niyetle çabalıyor. Ayağına top isteyen kaprisli eski yıldız gibi değil sanki altyapıdan yeni çıkmış genç gibi tavrı var. Hele saha dışı katkısı muazzam. Gençlere ağabeylik yapma eski yeni tüm yabancılara destek olmak ve bunun dışında sosyal medyayı çok ölçülü ve etkili kullanıp olumlu bir sinerji yaratıyor.
Geri döndüğünde para bile konuşmadı ve muadili futbolcular 3-4 milyon euro yıllık alırken o sadece 4 milyon TL ye sözleşme yaptı. Onun futbol sonrası bir camiaya ihtiyacı vardı o da yuvası olarak gördüğü Galatasaray. Geçmişte yaptığı büyük yanlışlardan ders çıkarmış bir Arda görmek beni de mutlu ediyor.
Sezon sonu gelecek şampiyonlukta Arda Turan'ın çok çok özel bir katkısı ve payı olacak kuşkusuz.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme