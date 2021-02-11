Kupaya Veda

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupada çeyrek final turunda Alanyaspor karşısında rotasyona gitmeden ideal ilk 11'ine yakın bir kadro tercih etti. Galatasaray mücadeleye Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Emre Taşdemir, Marcao Teixeira, Ryan Donk, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Henry Onyekuru, Ryan Babel ve Mostafa Mohamed onbiriyle başladı. Rakibi karşısında ilk yarıda oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyan takımımız, oyunun ilk 15 dakikası sonrasında oyuna ortak olmakta bir hayli zorlandı. Alanyaspor atakları ise tabir-i caizse ilk yarım saatin ardından başladı. İlk olarak 24. dakikada Salih Uçan'ın şutu üst direkten dönerken, 29. dakikada Davidson'un uzak köşeye sert vuruşunu Fernando Muslera çıkarttı. Dakikalar 30'u gösterdiğinde kaleci Marafona'nın uzun degajında orta sahada Babacar ve Donk arasında yaşanan ikili mücadelede Babacar topa sahip oldu ve ceza sahasına girdi. Marcao'yla birebir oynayan Babacar, yakın mesafeden kaleye vurdu ve top ağlarla buluştu. Golün ardından 33. dakikada Yedlin sağ kanattan çok süratli bir şekilde ceza sahasına kat ederken, içeriye açtığı ortasında Mostafa Mohamed dar açıdan vuruşudna top dışarıya çıktı. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Alanyaspor hızlı atakla Galatasaray kalesine geldi ve Davidson sağdan ceza sahasına gelen Salih Uçan'a pasını çıkarttı. Salih çaprazdan sol köşeye sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.
İlk yarıyı konuk ekip 2-0 önde tamamlarken, teknik direktör Fatih Terim ikinci yarıya üç değişiklik yaparak başladı. Deneyimli teknik adam Babel - Taylan ve Emre Taşdemir'i kenara alırken; Kerem Aktürkoğlu, Peter Etebo ve Ömer Bayram oyuna dahil oldu. Bu değişikliğin ardından Galatasaray'da oyun adına bir takım değişiklikler beklenirken, Alanyaspor devrenin hemen başında Marcao'nun yaptığı faul sonrasında kazanılan penaltıyla skoru 3-0'a taşıdı. Bu golün ardından topun hakimiyetini eline alan Galatasaray, hücum bölgesinde daha fazla aksiyona girmeye başladı. Dakikalar 60'ı geçtiğinde ceza sahası dışında Emre Kılınç ile verkaç yapan Kerem Aktürkoğlu, sol ayağıyla yaptığı şutunda kaleci Marafona'yı geçemedi. Bu pozisyondan bir kaç dakika sonra yine Kerem'in başlattığı atakta Belhanda'nın ara pasında Mostafa Mohamed'in şutu direkten döndü. Arka arkaya kaçan bu pozisyonlardan sonra Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes oyuna dahil oldu. Dakikalar 70'i gösterdiğinde sağ taraftan çizgiye inen Yedlin'in ortasında Onyekuru kafayı vurdu ancak kaleci Marafona ayaklarıyla topa dokunurken, top direkten döndü. Sağ kanattan bir kez daha yüklenen Yedlin'in pasında Emre Kılınç'ın şutu savunmadan sekti. Dönen topta Henry Onyekuru bir kez daha kaleyi yokladı, Marafona topu kornere gönderdi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Gedson ön alanda yaptığı baskı sonrasında topu kazandı ve kaleye vurdu. Portekizli oyuncunun şutu kaleciden dönerken Mostafa Mohamed pozisyonun devamında topu ağlarla buluşturarak skoru 3-1'e getirdi. Mücadelenin son bölümüne 5 dakika eklenirken, Galatasaray adına skoru 3-2'e getiren golü Gedson Fernandes kaydetti. Emre Akbaba'nın sağ kanattan ortasında Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak bir kez daha direkten dönen topu Gedson Fernandes sert bir şutla ağlarla buluşturdu. Kalan dakikalarda başka bir pozisyon olmadı ve Galatasaray turnuvaya bu aşamada veda etti.
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