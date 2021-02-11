Galatasaray 2 - Alanyaspor 3

Terim maça as kadro ile başladı. Hem kupayı istiyor hem de iyi oynayan kadro devam etsin dedim diye açıklama yaptı. Ancak Taylan,Donk,Marcao hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorgun çok belli. Alanyaspor gibi hızlı oynayan hırslı bir takıma karşı bu üçlü zorlandı. Babel artık forvet yedeği olur sağ önde Feghouli yoksa Oğulcan ya da Kerem başlamalı. Babel'in kötü oyunu Yedlin'i de çok etkiledi. Rakip bir ara otoban yaptı o bölgeyi. Emre Taşdemir maç eksikliği ile zorlandı. Belhanda kötü günündeydi. Mohamed çok çalışkan forvet ayağına top beklemiyor.
Devrede tempo ve enerji için Etobo,Kerem,Ömer girdi. Maç bir anda 0-3 olunca fişi çektik sayılır ama son ana kadar skor kovalayıp 2-3 olması teselli olsun. 2 gol dışında 4 net pozisyon vardı. Gedson ligde fark yaratacak bu çok belli. Momo'da bir forvetten istenecek her şeyi veriyor sahada.
Arda ve Soso bu takımın sahadaki oyun aklı. İkisi aynı anda olmayınca zorlanıyoruz.
Terim tüm kariyeri boyunca yaşa bakmadan hak edene formayı verdi. Kerem'e sıra çoktan geldi bence.
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