Yeni Transfer Emre

Emre Akbaba'da Allah vergisi bir gol koşusu yeteneği var...Talisca'da böyleydi. Topsuz oyun ve ceza sahası içinde doğru zamanda doğru yerde olma içgüdüsü fizik ve yetenekten bağımsız bir özellik. Kolay adam eksiltme ile ya pozisyona giriyor ya da pozisyon yaratıyor.
Emre adeta yeni transfer etkisi yaratacak. Sakatlıktan uzak dur yeter aslanım...Sakatlık öncesi yine gol atıyordu ama sanki takımı 10 kişi oynatıyor gibiydi. Artık daha fazla oyun içinde...Nazar değmesin Aslan parçasına. Çok daha iyi olacak,inanıyorum.
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