Galatasaray 2 - Rizespor 1

Son yıllarda ilk 11 dışındaki futbolcu kalitesi ve kupa maçlarındaki rotasyonda vasat kadrolar can sıkardı... Bu sezon bu yapı olumlu yönde değişti ama bu kez Terim maçın skoruna göre oyuna maalesef çok geç müdahale ediyor. Kulübe yetersiz olsa ne yapsın dersin... 45 ya da 60 da yapılması gereken bazı değişiklikler için 75-90 arasını bekliyor ve maalesef bu bazı maçlarda puan kaybına neden oldu.
İsimlerden bapımsız ilk yarıya göre şu dönem sahada daha dinamik,daha tempolu ve isteyen bir takım bütünlüğü var bu kabul etmek gerek.
Ancak oyuncu özelinde Ömer'in daha basit oynaması ayağında gereksiz top tutmaması gerekiyor. Taylan oynadıkça , maç ritmi kazandıkça daha iyi olacak gibi. Adem faydalı bir yedek forvet. Ne zaman şans verilse elinden gelenin fazlasını veriyor.
Sekidika direkt 11 için erken ama kenardan gelerek bu takıma fayda sağlayacak bu çok belli.
Lemina'yı pamuklara sarmak gerek, her maç takımın neredeyse en iyisi. Linnes 6 ay oynamadı şimdi yeniden kendine geliyor. Belli seviyesi var ve Mariano'da sezon sonuna kadar kalırsa sağ bek sorunsuz diyebiliriz.
Şener en fazla yedek olacak seviyede olduğunu gösteriyor. Direkt 11 oynayacak kapasitede değil.
Belhanda bu saatten sonra dikiş tutmaz, o sözleşmeyle de bir yere gitmez...Yapacak bir şey yok.
Marcao'nun savruk hali ve kart görme potansiyeli dışında en ufak temasta kendini yere bırakmasından bıktım. Hakemden faul almak için fırsat kolluyor.
Tur geçildi ama eksikler hala var. Bu futbol şampiyonluk için asla yeterli değil.
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