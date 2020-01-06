6 Ocak 2020 Pazartesi

Saracchi Sözleşme Detayları


Saracchi’nin sözleşme detayları:
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1.5 yıllık kiralık
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Kiralama bedeli: 500.000 €
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Garanti ücret: 2019/20 - 700.000 € 2020/21 - 1.350.000 €
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