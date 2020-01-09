Fırsat Transferi #JS

Açıkçası bonservis olmayacağını biliyorduk ama yıllık ücret muazzam seviyede.. 250 değil mesela 600 bin euro olsa kimse çok demezdi bana göre... Çok uygun bir seviyeden anlaşılmış. Başarılı olursa makul bir oranda iyileştirme yapılabilir.
23 yaşında, kumar dahi diyemeyeceğimiz bir potansiyel transfer ettik - Bonservis bedeli yok, futbolcunun da yıllığı 250 bin avro. Jesse Sekidika gibi konuşulmaya başlamış bir futbolcu için olabilecek en ideal rakamlar. Bu da...
6 saat önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder