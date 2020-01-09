9 Ocak 2020 Perşembe

Fırsat Transferi #JS


Açıkçası bonservis olmayacağını biliyorduk ama yıllık ücret muazzam seviyede.. 250 değil mesela 600 bin euro olsa kimse çok demezdi bana göre... Çok uygun bir seviyeden anlaşılmış. Başarılı olursa makul bir oranda iyileştirme yapılabilir.
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