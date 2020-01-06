6 Ocak 2020 Pazartesi

Haaland Bundesliga'da


Borussia Dortmund, 19 yaşındaki golcü için RB Salzburg’a 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 