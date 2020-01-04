Marcelo Saracchi Galatasaray'da

Onyekuru transferinde olduğu gibi Saracchi'nin de en önemli özelliği hızlı ve tempolu bir bek olması. Oyuna genişlik kazandırma anlamında sol ayaklı sol bek kıymetli bir özellik. 1,5 yıllığına kiralanmış olması güzel bir opsiyon. Hem onun hem bizim için gelecek yıl kafada soru işareti olmaz. Henüz 21 yaşında ve Leipzig onu River Plate'ten transfer ederken 12 milyon euro ödedi.FFP devam ederken böyle potansiyeli olan genç futbolcuları kiralamak hele 6 ay değil 1.5 yıllık sözleşme gayet başarılı iş.
Uruguay'lı olduğu için uyum konusunda Muslera fazlasıyla yardımcı olur.
Sol kanadın yaş ortalaması bir anda 33'ten 22'ye düştü...Bu hız ve dinamizm demek, hayırlı olsun.
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